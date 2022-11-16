В Стамбуле произошел взрыв, горят машины
В районе Фатих в Стамбуле произошел взрыв, сообщает Haberturk.
Горят три машины. Причина взрыва выясняется.
Тем временем, все заведения и учреждения, находящиеся на пешеходной туристической улице Истикляль в Стамбуле, по-прежнему закрыты. Подходы к ней оцеплены сотрудниками правоохранительных органов.
Взрыв в Стамбуле на улице Истикляль произошёл вечером 13 ноября, погибли шесть человек, еще 81 получил ранения.
Гражданка Сирии Ахлам Альбашир, которую подозревают в совершении теракта в Стамбуле, могла проходить обучение у американских военных
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