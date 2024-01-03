Число жертв теракта в Иране превысило 100
3 января 202417:44
Число жертв теракта в иранском городе Керман увеличилось до 103, сообщило РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.
Ранения получил 141 человек. Среди них три сотрудника Красного Полумесяца. На месте взрыва работают спасатели и сотрудники правоохранительных органов.
Теракт произошел на дороге, ведущей к кладбищу, где похоронен генерал Касем Сулеймани. Он погиб 3 января 2020 года при ракетном ударе США.
Ранее при нападении на мечеть в иранской провинции Фарс погибли четыре человека, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru