В Стамбуле и Киеве обвинили Россию в приостановке зерновой сделки

В СКЦ уточнили, что из-за отказа российских инспекторов регистрировать входящие в порт Стамбула корабли в рамках зерновой сделке, стало невозможно составить план инспекций этих судов.

В Киеве также обвинили Россию в блокировке работы зерновой сделки.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что зерновая сделка не функционирует в случае отсутствия прогресса, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

