В Стамбуле и Киеве обвинили Россию в приостановке зерновой сделки
1 июня 202319:37
Зерновая сделка фактически остановлена по вине России, заявили в Совместном координационном центре в Стамбуле, сообщает телеканал «Царьград».
В СКЦ уточнили, что из-за отказа российских инспекторов регистрировать входящие в порт Стамбула корабли в рамках зерновой сделке, стало невозможно составить план инспекций этих судов.
В Киеве также обвинили Россию в блокировке работы зерновой сделки.
Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что зерновая сделка не функционирует в случае отсутствия прогресса, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru