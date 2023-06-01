В Стамбуле и Киеве обвинили Россию в приостановке зерновой сделки

Зерновая сделка фактически остановлена по вине России, заявили в Совместном координационном центре в Стамбуле, сообщает телеканал «Царьград».

Reuters: участвующие в зерновой сделке сухогрузы застряли в Стамбуле

В СКЦ уточнили, что из-за отказа российских инспекторов регистрировать входящие в порт Стамбула корабли в рамках зерновой сделке, стало невозможно составить план инспекций этих судов.

В Киеве также обвинили Россию в блокировке работы зерновой сделки.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что зерновая сделка не функционирует в случае отсутствия прогресса, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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