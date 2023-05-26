Reuters: участвующие в зерновой сделке сухогрузы застряли в Стамбуле
Возле Стамбула скопилось около 40 сухогрузов, пишет агентство Reuters.
Журналисты со ссылкой на источник сообщили, что темпы поставок продовольствия вряд ли вырастут в ближайшее время. Причиной названы медленные проверки и «другие неопределенности».
Отмечается, что примерно треть стоящих у Стамбула сухогрузов ранее ходили по зерновому коридору.
МИД России 17 мая подтвердил продление зерновой сделки на два месяца. Условия соглашения остались прежними.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выступила против инициативы Украины о расширении перечня экспортируемых товаров или числа портов в рамках зерновой сделки, передает «Радиоточка НСН».
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