Конгрессмен США обвинил Байдена в упадке американской армии
Внедряемая администрацией президента США Джо Байдена трансгендерная и расовая идеологии ведут вооруженные силы страны к упадку. Такое мнение в эфире телеканала Fox News высказал член палаты представителей Майкл Уолтц.
По его словам, власти США подрывают способность американских солдат выполнять задачи. Он обвинил администрацию Байдена в идеологической обработке военнослужащих и политизации армии.
Уолтц обратил внимание на недобор личного состава в войсках. В этом году этот показатель превысит 50%, уточнил конгрессмен.
Армия Соединенных Штатов продолжает оставаться сильнейшей в мире по данным международных рейтингов. Второе место занимают вооруженные силы России, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru