Конгрессмен США обвинил Байдена в упадке американской армии

Внедряемая администрацией президента США Джо Байдена трансгендерная и расовая идеологии ведут вооруженные силы страны к упадку. Такое мнение в эфире телеканала Fox News высказал член палаты представителей Майкл Уолтц.

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По его словам, власти США подрывают способность американских солдат выполнять задачи. Он обвинил администрацию Байдена в идеологической обработке военнослужащих и политизации армии.

Уолтц обратил внимание на недобор личного состава в войсках. В этом году этот показатель превысит 50%, уточнил конгрессмен.

Армия Соединенных Штатов продолжает оставаться сильнейшей в мире по данным международных рейтингов. Второе место занимают вооруженные силы России, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: dod.defense.gov
ТЕГИ:ЛГБТДжо БайденСША

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