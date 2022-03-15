Глава Всемирного банка: антироссийские санкции окажут большое влияние на мировую экономику

Как считает глава ВБ, ограничительные меры будут иметь серьезные последствия для российских граждан, в том числе из-за девальвации рубля.

Тем временем, Евросоюз готовит четвертый пакет мер против России из-за проведения военной спецоперации на Украине. Об этом сообщил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Северной Македонии Димитаром Ковачевски.

