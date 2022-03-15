Глава Всемирного банка: антироссийские санкции окажут большое влияние на мировую экономику
Ограничительные меры против России окажут большее воздействие на глобальный ВВП, чем ситуация на Украине, пишет The Washington Post со ссылкой на президента Всемирного банка Дэвида Мэлпаса. По его словам, текущая ситуация на Украине окажет на мировой ВВП «немедленное краткосрочное воздействие», но глобальная экономика найдет способы «смягчить удар».
Как считает глава ВБ, ограничительные меры будут иметь серьезные последствия для российских граждан, в том числе из-за девальвации рубля.
Тем временем, Евросоюз готовит четвертый пакет мер против России из-за проведения военной спецоперации на Украине. Об этом сообщил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Северной Македонии Димитаром Ковачевски.
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