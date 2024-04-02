В США заявили об отсутствии данных о связи России и «гаванского синдрома»

Американская разведка не делала выводов о том, что Москва причастна к случаям возникновения «гаванского синдрома» у дипломатов США, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

Песков отверг обвинения в причастности РФ к случаям «гаванского синдрома»

Так она ответила на вопрос о том, имеет ли Россия отношение к предполагаемым «акустическими атакам» на американских служащих. Администрация США продолжает всестороннее изучение случаев возникновения синдрома у чиновников, а также следит за его последствиями. При этом глава государства Джо Байден взволнован данным вопросом и поручил проследить за здоровьем и безопасностью американских дипломатов.

Ранее стало известно, что имеются доказательства причастности спецслужб России к случаям «гаванского синдрома», когда дипломаты и чиновники США чувствовали необъяснимые тошноту и головную боль, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: скриншот видео
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