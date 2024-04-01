СМИ: Российские спецслужбы причастны к случаям «гаванского синдрома»

Телеканал заявил, что имеются электронные письма высокопоставленных представителей Совета Безопасности РФ, в которых в марте 2021 года обсуждается передача Вьетнаму «уникальной технологии, имеющейся только у РФ». Как заявил недавно ушедший в отставку руководитель следствия Пентагона по случаям «гаванского синдрома» Грэг Эдгрин, мотивация России якобы заключалась в желании ограничить продвижение США в отношениях с Кубой. «Потом они попытались сделать то же самое во Вьетнаме, пытаясь вмешаться в поездку вице-президента Камалы Харрис», — указал он.

По словам болгарского журналиста Христо Грозева* (физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента), речь в указанных электронных письмах якобы идет об оборудовании для обнаружения движения с помощью звука на высоких частотах. CBS News отмечает, что согласования шли на самом высоком уровне.

Ранее разведка США отвергла связь России с «гаванским синдромом», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

