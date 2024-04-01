Песков отверг обвинения в причастности РФ к случаям «гаванского синдрома»
1 апреля 202412:47
Обвинения в адрес России по поводу причастности к случаям «гаванского синдрома» беспочвенны. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА Новости.
Ранее СМИ сообщили, что российские спецслужбы якобы причастны к случаям «гаванского синдрома», когда американские дипломаты и чиновники чувствовали необъяснимое недомогание.
Комментируя ситуацию, Песков отметил, что это не новая тема. Представитель Кремля подчеркнул, что ни разу никто не привел подтверждений подобным обвинениям в адрес Москвы.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru