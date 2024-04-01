Песков отверг обвинения в причастности РФ к случаям «гаванского синдрома»

Ранее СМИ сообщили, что российские спецслужбы якобы причастны к случаям «гаванского синдрома», когда американские дипломаты и чиновники чувствовали необъяснимое недомогание.

Комментируя ситуацию, Песков отметил, что это не новая тема. Представитель Кремля подчеркнул, что ни разу никто не привел подтверждений подобным обвинениям в адрес Москвы.

