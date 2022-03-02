В США заявили об отставании от КНР в разработке гиперзвукового оружия
Китай в десять раз опережает США в разработках и испытаниях гиперзвукового оружия, сообщают «Известия» со ссылкой на заявление главы Объединенного командования аэрокосмической обороны Северной Америки (НОРАД) генерала Глена Ванхёрка.
По его словам, Пекин стремится к укреплению военного потенциала и уже добился значительных успехов. Глава НОРАД выразил надежду на обеспечение Минобороны США необходимыми ресурсами для разработки новых видов оружия и средств противодействия.
Ранее президент Владимир Путин заявил, что на боевое дежурство в России «поставлено оружие, которому нет равных в мире», и предупредил о «военной активности блока НАТО». Об этом российский лидер рассказал в видеообращении по случаю Дня защитника Отечества.
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