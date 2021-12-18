СМИ: ВВС США неудачно испытали гиперзвуковую ракету

Испытание американской гиперзвуковой ракеты AGM-183A по программе ARRW (Air-Launched Rapid Response Weapon) не увенчалось успехом. Об этом сообщает портал The War Zone со ссылкой на представителя ВВС США.

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По данным портала, испытания прошли в четверг. Ожидалось, что тестовую ракету запустят со стратегического бомбардировщика B-52, и она разгонится до скорости выше скорости звука в более чем пять раз. Однако последовательность стартовых операций прервалась до отделения ракеты «из-за неизвестной проблемы». Ракету вернут производителю для анализа телеметрии и бортовых данных.

Как отмечает The War Zone, неудачные испытания ракеты AGM-183A стали уже третьими по счету. Эксперт пока не определили причины произошедшего.

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ФОТО: flickr.com // Yury A
ТЕГИ:ИспытанияГиперзвуковое ОружиеВВС США
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