СМИ: ВВС США неудачно испытали гиперзвуковую ракету

По данным портала, испытания прошли в четверг. Ожидалось, что тестовую ракету запустят со стратегического бомбардировщика B-52, и она разгонится до скорости выше скорости звука в более чем пять раз. Однако последовательность стартовых операций прервалась до отделения ракеты «из-за неизвестной проблемы». Ракету вернут производителю для анализа телеметрии и бортовых данных.

Как отмечает The War Zone, неудачные испытания ракеты AGM-183A стали уже третьими по счету. Эксперт пока не определили причины произошедшего.

