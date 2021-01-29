В США заявили об 1,2 млн прививок от коронавируса в сутки
Старший советник рабочей группы по противодействию пандемии в США Энди Славитт на пресс-конференции заявил, что в настоящее время в стране делают около 1,2 млн прививок от коронавируса в день. Об этом сообщает ТАСС.
Славитт также подчеркнул, что первую дозу вакцины получили уже более 10% совершеннолетних жителей в семи штатах. По словам советника, медучреждения получили 48 млн доз вакцины, 27 млн из них уже использованы.
Всего в США, по данным Университета Джонса Хопкинса, зафиксировано более 25,7 млн случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Жертвами эпидемии стали 433,2 тысяч человек.
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