В США заявили об 1,2 млн прививок от коронавируса в сутки

Славитт также подчеркнул, что первую дозу вакцины получили уже более 10% совершеннолетних жителей в семи штатах. По словам советника, медучреждения получили 48 млн доз вакцины, 27 млн из них уже использованы.

Всего в США, по данным Университета Джонса Хопкинса, зафиксировано более 25,7 млн случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Жертвами эпидемии стали 433,2 тысяч человек.

