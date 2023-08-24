В США заявили о торговле НАТО украинскими территориями
Экс-разведчик Вооруженных сил США Скотт Риттер заявил, что Украину принудят к подписанию капитуляции, подобной той, которую приняла Япония в конце Второй мировой войны. Слова военного опубликованы в социальной сети X (бывший Twitter).
Так бывший разведчик прокомментировал высказывание украинского лидера Владимира Зеленского о том, что Украина не готова торговать людьми и территориями. По словам Риттера, пойти на эту сделку предложил Североатлантический альянс, а Россия живет в реальности, в которой Киев капитулирует. «Вспомните Токийский залив, 2 сентября 1945 года. Это твое будущее. Наслаждайтесь», — отметил Риттер.
Ранее Риттер заявил, что украинской армии придется отступить и создать линию обороны по Днепру. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru