В США поставили под сомнение будущее российских ракет
Взрыв на военном объекте в Северодвинске в Архангельской области поставил под сомнение российскую ракетную программу, заявили американские аналитики изданию US News & World Report.
«Мало того, что происшествие указывает на то, что новая технология остается вне досягаемости Москвы (пока что), она еще и потеряла ценные и относительно редкие ресурсы, необходимые для разработки такого оружия в будущем», — цитирует спецкор НСН публикацию US News & World Report.
Стоит отметить, что по версии американских СМИ, которую позже подтвердил президент США Дональд Трамп, ЧП на военном полигоне под Архангельском, в результате которого погибли люди, было связано с ракетой с ядерной энергетической установкой «Буревестник». По официальной версии в России, трагедия стала результатом испытания жидкостной реактивной двигательной установки.
«Похоже, что они разрабатывали новые технологии на передовой линии исследований. Потеря как минимум пяти высококвалифицированных ученых может поставить под угрозу будущее этой конкретной программы», — передает спецкор НСН слова специалиста по России из шведского Агентства оборонных исследований Фредрика Вестерлундза.
Напомним, что взрыв на военном объекте под Северодвинском произошел 8 августа. Погибших атомщиков посмертно представили к высоким государственным наградам.
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей
Горячие новости
- Новости за ночь: В Подмосковье жесткую посадку совершил пассажирский самолет
- В США призвали Китай воздержаться от насилия в Гонконге
- Орешкин назвал заявление Трампа о выходе из ВТО приемом давления на партнеров
- Стоимость нефти марки WTI упала ниже $55 за баррель
- Курс доллара превысил 66 рублей впервые с начала мая