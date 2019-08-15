В США поставили под сомнение будущее российских ракет

Стоит отметить, что по версии американских СМИ, которую позже подтвердил президент США Дональд Трамп, ЧП на военном полигоне под Архангельском, в результате которого погибли люди, было связано с ракетой с ядерной энергетической установкой «Буревестник». По официальной версии в России, трагедия стала результатом испытания жидкостной реактивной двигательной установки.

«Похоже, что они разрабатывали новые технологии на передовой линии исследований. Потеря как минимум пяти высококвалифицированных ученых может поставить под угрозу будущее этой конкретной программы», — передает спецкор НСН слова специалиста по России из шведского Агентства оборонных исследований Фредрика Вестерлундза.

Напомним, что взрыв на военном объекте под Северодвинском произошел 8 августа. Погибших атомщиков посмертно представили к высоким государственным наградам.



