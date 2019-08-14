Американские СМИ назвали российский «Буревестник» национальным позором

«Эта концепция может сделать несколько громких заголовков, но на практике ракета оказалась пустышкой. Россия провела четыре различных испытания этой ракеты в период с ноября 2017 года по февраль 2018 года, и каждый раз ядерный двигатель отказывался запускаться. По оценкам США, самое дальнее расстояние из всех, что достигла эта ракета, составляет 22 мили (при использовании обычного ракетного двигателя), а последнее испытание привело к потере ракеты где-то в Баренцевом море. Когда эта программа в последний раз попала в заголовки газет, это произошло потому, что российский флот все еще искал ее. По словам России, в январе этого года у них был еще один “прорыв”, так что будьте готовы к новому сражению заголовков», — цитирует спецкор НСН публикацию Business Insider.

Автор материала добавляет, что не только «Буревестник» освещается в СМИ как современное и революционное оружие, которое на практике позже показывает себя иначе. В эту же категорию журналисты BI отнесли боевой многофункциональный робототехнический комплекс на гусеничном ходу «Уран-9» и камуфляж-хамелеон от «Ростеха», представленный на форуме «Армия-2018».

Напомним, что после взрыва на российском военном полигоне под Северодвинском в Архангельской области 8 августа, газета The New York Times сообщила со ссылкой на данные американской разведки, что гибель людей была связана с неудачным испытанием новейшей ракеты «Буревестник» с ядерной энергетической установкой. По официальной версии, трагедия стала результатом испытания жидкостной реактивной двигательной установки.

