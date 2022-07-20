Захарова заявила, что угрозы США ввести новые антироссийские санкции не достигли цели
Угрозы США о возможном введении новых санкций против России лишь укрепляют решимость РФ идти к своей цели. Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Ранее в Белом доме предупредили, что не признают украинские территории, которые войдут в состав РФ, напоминает РИА ФАН. Кроме того, Вашингтон пригрозил ввести новые санкции против России в случае присоединения этих регионов, пишет Ura.ru.
«Ошибка Белого дома в том, что США вводили и вводят "новые санкции" и без вхождения районов Украины в состав России. Поэтому очередная угроза цели не достигла. Наоборот, укрепила решимость действовать согласно намеченному курсу», — написала Захарова в своем Telegram-канале.
В посольстве РФ в США ранее заявили, что Москва «возвращает мир на освобожденные территории Украины». Как отметили в дипмиссии, жители взятых Россией под контроль регионов сами будут решать свою судьбу.
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