В США заявили о провале испытаний гиперзвукового оружия

Испытания американского гиперзвукового оружия прошли безуспешно. Об этом сообщили СМИ со ссылкой на заявление министра военно-воздушных сил США Фрэнка Кендалла.

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Чиновник прокомментировал недавние испытания новейших вооружений. Кендалл признался, что они «не имели успеха».

У Соединенных Штатов нет на вооружении новых ядерных боеголовок, заявил 28 марта руководитель программ стратегических систем ВМС США Джон Вулф. По его словам, Вашингтон продолжает модернизацию стратегических сил.

Бывший советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон ранее прокомментировал размещение российского тактического ядерного оружия в Белоруссии. Он полагает, что решение Кремля не повлияет на баланс сил в регионе, передает НСН.

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ФОТО: РИА Новости / Министерство обороны РФ
ТЕГИ:РакетыОружиеСША

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