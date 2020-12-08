В США заявили о приоритетной вакцинации от COVID-19 для американцев

Чиновник из администрации Трампа заявил телеканалу, что вакцинация собственных граждан является приоритетом для властей. Кроме того, в эфире телеканала отметили, что зарубежные поставки начнутся в середине следующего года, так как сначала пройдет вакцинация тех американцев, у которых "есть желание ее пройти".

Кроме того, по данным Fox News, в указе обозначено, что правительство США будет "привлекать ресурсы" в те страны, которые не обладают достаточными ресурсами для самостоятельной покупки вакцины. Телеканал отмечает, что управление по санитарному надзору США (FDA) в течение ближайших дней проведет встречу с руководством фармкомпаний Pfizer и BioNTech, эффективность которой по итогам финального этапа клинических испытаний составила 95%.

Fox News ранее заявлял, что заявка на использование вакцин Pfizer и BioNTech может поступить уже в пятницу 11 декабря. Интерфакс отмечает, что 17 декабря в США также будет проведена встреча с фармкомпанией Moderna.

