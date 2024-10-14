В США заявили о предотвращении третьей попытки покушения на Трампа
В Калифорнии предотвратили третью попытку покушения на экс-президента США и кандидата на пост главы государства от Республиканской партии Дональда Трампа, сообщает Los Angeles Daily News со ссылкой на шерифа американского округа Риверсайд Чада Бьянко.
«Вероятно, мы остановили очередную попытку покушения», — сказал он. Отмечается, что злоумышленник является членом правой антиправительственной группировки.
Сотрудники правоохранительных органов задержали водителя черного внедорожника. Это Вэм Миллер. Ранее в этот день он был освобожден из-под стражи, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru