В США заявили о предотвращении третьей попытки покушения на Трампа

В Калифорнии предотвратили третью попытку покушения на экс-президента США и кандидата на пост главы государства от Республиканской партии Дональда Трампа, сообщает Los Angeles Daily News со ссылкой на шерифа американского округа Риверсайд Чада Бьянко.

Трамп сообщил, что не доверяет расследованию покушения на него

«Вероятно, мы остановили очередную попытку покушения», — сказал он. Отмечается, что злоумышленник является членом правой антиправительственной группировки.

Сотрудники правоохранительных органов задержали водителя черного внедорожника. Это Вэм Миллер. Ранее в этот день он был освобожден из-под стражи, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
ТЕГИ:Выборы Президента СШАПокушениеДональд Трамп

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