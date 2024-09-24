Трамп сообщил, что не доверяет расследованию покушения на него

«Минюст Камалы Харрис, Джо Байдена и ФБР неверно и преуменьшено расследуют второе покушение на меня. Обвинения в отношении маньяка-убийцы — это легкое порицание», — следует из заявления политика.

Бывший президент отметил, что правоохранители отдают предпочтение уголовным делам против него самого, эту «одержимость подложными обвинениями» можно трактовать как конфликт интересов, что мешает реально расследовать попытки покушения.

Ранее Минюст США раскрыл детали письма организатора покушения на Трампа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

