В США заявили о нехватке потенциала для победы над противником в бою
30 июля 202404:32
В США Вооруженным силам не хватает потенциала и возможностей для превосходства над возможным противником в бою, сообщает РИА Новости со ссылкой на доклад комиссии по национальной оборонной стратегии.
По словам экспертов, США необходимо масштабно внедрять новые технологии.
Также отмечается, что ситуация вокруг Украины продемонстрировал «необходимость подготовки к новым формам конфликта».
Ранее в Кремле допустили переговоры с Украиной при Зеленском на посту президента, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru