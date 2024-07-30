В США заявили о нехватке потенциала для победы над противником в бою

В США Вооруженным силам не хватает потенциала и возможностей для превосходства над возможным противником в бою, сообщает РИА Новости со ссылкой на доклад комиссии по национальной оборонной стратегии.

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По словам экспертов, США необходимо масштабно внедрять новые технологии.

Также отмечается, что ситуация вокруг Украины продемонстрировал «необходимость подготовки к новым формам конфликта».

Ранее в Кремле допустили переговоры с Украиной при Зеленском на посту президента, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: соцсети/OIRSpox
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