В США заявили о намерении добиться выдачи журналиста Гершковича
Америка не оставляет попыток добиться выдачи репортера WSJ Эвана Гершковича, которого задержали в России по подозрению в шпионаже. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям администрации президента США Джон Кирби, сообщило агентство ТАСС.
По его словам, по этому вопросу состоялась беседа госсекретаря США Энтони Блинкена и главы российского МИД Сергея Лаврова. Кирби отметил, что США четко выразили свою позицию: Америка осуждает задержание Гершковича и желает его скорейшего возвращения.
Кирби добавил, что Вашингтон будет предпринимать попытки для освобождения журналиста в США.
Ранее Лавров призвал США уважать решение России по Гершковичу.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru