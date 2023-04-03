В США заявили о намерении добиться выдачи журналиста Гершковича

Америка не оставляет попыток добиться выдачи репортера WSJ Эвана Гершковича, которого задержали в России по подозрению в шпионаже. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям администрации президента США Джон Кирби, сообщило агентство ТАСС.

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По его словам, по этому вопросу состоялась беседа госсекретаря США Энтони Блинкена и главы российского МИД Сергея Лаврова. Кирби отметил, что США четко выразили свою позицию: Америка осуждает задержание Гершковича и желает его скорейшего возвращения.

Кирби добавил, что Вашингтон будет предпринимать попытки для освобождения журналиста в США.

Ранее Лавров призвал США уважать решение России по Гершковичу.

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