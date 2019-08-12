В США заявили о крупнейшем за десятилетие риске для мировой экономики
Экс-глава Минфина США предупредил об опасности торгового конфликта с Китаем. Подробнее в материале НСН.
Американская и мировая экономики находятся в самом уязвимом состоянии со времен глобального кризиса в прошлом десятилетии, заявил бывший министр финансов США Лоренс Саммерс в эфире телеканала CNN.
Как пишет Bloomberg, экс-глава Минфина США назвал «садомазохистским и глупым» торговый конфликт Вашингтона с Пекином.
«Мы теряем очень существенные суммы с точки зрения неопределенности, падения инвестиций, сокращения новых рабочих мест ради выгод, которые вряд ли будут значительными. Я не думаю, что есть сомнения в том, что американские рабочие будут беднее, американские компании будут менее прибыльными, а американская экономика будет в худшем положении из-за нашего курса», — цитирует спецкор НСН экс-главу Минфина США.
Напомним, что неделю назад богатейшие 500 людей мира потеряли 117 миллиардов долларов за один день на фоне «обвала рынка». События на американских биржах 5 августа были названы новым чёрным понедельником – произошло самое серьёзное в этом году падение курсов акций. Это случилось на фоне торговой войны между Китаем и США, а также падения валюты КНР, юаня. Президент США Дональд Трамп в связи с этим обвинил Пекин в манипулировании валютой.
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