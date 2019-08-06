Мировые толстосумы потеряли за день $117 млрд
Богатейшие 500 людей Земного шара потеряли 117 миллиардов долларов за один день на фоне «обвала рынка», передает Bloomberg. По информации агентства, только владелец Amazon Джефф Безос не досчитался почти трёх с половиной миллиардов долларов.
Как отмечает RT, значительные потери также понесли французский бизнесмен, президент группы компаний Louis Vuitton Moët Henness Бернар Арно ($3,2 млрд), основатель Facebook Марк Цукерберг ($2,8 млрд), бизнесмен из Индии и самый богатый человек, живущий в этой стране Мукеш Амбани ($2,4 млрд), один из создателей и бывший крупнейший акционер компании Microsoft Билл Гейтс ($2 млрд).
События на американских биржах накануне были названы новым чёрным понедельником – произошло самое серьёзное в этом году падение курсов акций.
Это случилось на фоне торговой войны между Китаем и США, а также падения валюты КНР, юаня. Президент США Дональд Трамп в связи с этим обвинил Пекин в манипулировании валютой.
Масла в огонь подлило объявление о том, что Китай приостанавливает закупки американской сельскохозяйственной продукции. Это стало ответной мерой Пекина на угрозы главы Белого дома ввести дополнительные пошлины на китайские импортные товары на сумму в 300 миллиардов долларов в дополнение к уже введённым ранее повышенным тарифам.
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