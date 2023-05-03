В США заявили, что Зеленскому придется выбрать между переговорами и продолжением боев

«Зеленский не хочет соглашаться на любую сделку, в результате которой украинская территория останется под контролем России. Но ... у него нет возможности полностью вытеснить российскую армию», — отметил эксперт в статье для 19FortyFive.

По мнению офицера, контрнаступление ВСУ не сможет принести Киеву значительных успехов: украинская армия не имеет достаточной мощи для противостояния силам РФ, пишет «Свободная пресса». Как отметил Дэвис, на Западе многие понимают, что Украина не победит в конфликте, и хотели бы согласия Киева на переговоры. В противном случае украинцы потеряют еще больше территорий.

Между тем госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что ВСУ начнет контрнаступление в ближайшее время. Глава Госдепа назвал успех Киева на поле боя лучшим способом приступить к переговорам, которые «приведут к справедливому и прочному миру», пишет РИА ФАН.

