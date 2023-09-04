В США заявили, что война в космосе изменит жизнь людей на многие века

Война в космосе способна поставить под угрозу все человечество, сообщил Newsweek командующий космическими силами США Ченс Солтцман.

Ракетчик усомнился в скором появлении лазерного оружия в космосе

Он предупредил об угрозе разрушительной войны. Командующий указал, что она может стать более опасной, «чем традиционные воздушные, наземные и морские театры военных действий, и она может изменить жизнь людей на многие века вперед». В результате боевых действий космос способен засориться на долгие годы.

Солтцман отметил, что для достижения военных целей со стороны США следует лишить противника возможности производить нацеливание на американские спутники, так как это является войной в традиционном смысле.

Ранее в Госдуме предложил объявить спутниковую группировку США законной целью России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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