Ракетчик усомнился в скором появлении лазерного оружия в космосе

Платформы с лазерным оружием в космосе существуют пока лишь в теории, сказал НСН Сергей Хатылев.

Идея нахождения платформ с лазерным оружием в космическом пространстве обсуждается с 1960-х годов, однако дальше теории дело пока не пошло. Об этом НСН заявил бывший начальник Зенитно-ракетных войск командования специального назначения ВВС России Сергей Хатылев.

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Ранее в США предложили способ сбивать дальнобойные гиперзвуковые ракеты с помощью лазеров космического базирования. Об этом в своей колонке для издания Medium заявил гендиректор альянса United Launch Alliance (ULA) Тори Бруно. Он отметил, что работал с мегаваттным химическим кислородно-йодным лазером, которым удавалось успешно выводить из строя небольшие тактические ракеты. По словам Хатылева, происходящее напоминает «Звездные войны» времен экс-президента США Рональда Рейгана.

«Проработка нахождения в космосе платформ с лазерным оружием длится с 1960-х годов прошлого века. Однако пока это оружие существует лишь в теории, практика же отстает — до его создания еще далеко», — сказал он.

Ранее преподаватель кафедры общей физики, доцент Московского физико-технического института Анатолий Дьяков заявил, что в перспективе появятся модификации ракет, которые смогут более успешно противостоять ядерному оружию. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Министерство обороны РФ
ТЕГИ:КосмосГиперзвуковое Оружие

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