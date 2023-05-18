Ракетчик усомнился в скором появлении лазерного оружия в космосе

Ранее в США предложили способ сбивать дальнобойные гиперзвуковые ракеты с помощью лазеров космического базирования. Об этом в своей колонке для издания Medium заявил гендиректор альянса United Launch Alliance (ULA) Тори Бруно. Он отметил, что работал с мегаваттным химическим кислородно-йодным лазером, которым удавалось успешно выводить из строя небольшие тактические ракеты. По словам Хатылева, происходящее напоминает «Звездные войны» времен экс-президента США Рональда Рейгана.

«Проработка нахождения в космосе платформ с лазерным оружием длится с 1960-х годов прошлого века. Однако пока это оружие существует лишь в теории, практика же отстает — до его создания еще далеко», — сказал он.

Ранее преподаватель кафедры общей физики, доцент Московского физико-технического института Анатолий Дьяков заявил, что в перспективе появятся модификации ракет, которые смогут более успешно противостоять ядерному оружию. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

