Автор издания Эрика Соломон, ссылаясь на местных жителей, отмечает, что венгерское меньшинство в регионе неоднозначно относится к происходящему на Украине.

«В приграничных с Венгрией городах недоверие буквально витает в воздухе. Ряд этнических украинцев рассказывали, что в первые дни спецоперации венгерские священники призывали прихожан сохранять надежду, что после падения Киева регион возьмет под контроль Венгрия», — отмечается в материале.

Тесные связи живущих в Закарпатье венгров с исторической родиной спровоцировали зарождения разногласий относительно виновника конфликта, отмечает РЕН ТВ. В Венгрии разделяют точку зрения РФ о том, что Москва пытается защитить находящееся в меньшинстве русскоязычное население, и это «мало чем их отличает от этнических венгров».

