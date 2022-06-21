В США заявили, что венгры надеялись на захват Закарпатской области Будапештом

Венгерские священники «надеялись» на захват Будапештом Закарпатской области Украины после начала российской специальной военной операции. Об этом пишет New York Times.

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Автор издания Эрика Соломон, ссылаясь на местных жителей, отмечает, что венгерское меньшинство в регионе неоднозначно относится к происходящему на Украине.

«В приграничных с Венгрией городах недоверие буквально витает в воздухе. Ряд этнических украинцев рассказывали, что в первые дни спецоперации венгерские священники призывали прихожан сохранять надежду, что после падения Киева регион возьмет под контроль Венгрия», — отмечается в материале.

Тесные связи живущих в Закарпатье венгров с исторической родиной спровоцировали зарождения разногласий относительно виновника конфликта, отмечает РЕН ТВ. В Венгрии разделяют точку зрения РФ о том, что Москва пытается защитить находящееся в меньшинстве русскоязычное население, и это «мало чем их отличает от этнических венгров».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияВенгрияУкраина
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