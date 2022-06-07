Глава МИД Венгрии предположил наличие психической проблемы у Зеленского

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто высказал мнение о возможном наличии у украинского лидера личной психической проблемы. Таким образом он попытался объяснить критику Зеленского в отношении иностранных лидеров. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Сийярто, это может объяснить то, что в ответ на помощь других стран украинские политики говорят «в неприемлемом тоне», «ни разу не выразив благодарность».

Ранее в мае президент Украины Владимир Зеленский выступил с критикой в адрес Евросоюза в связи с тем, что шестой пакет санкций против РФ до сих пор не введен.

Военная операция России на территории Украины началась рано утром 24 февраля. Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида». Также в качестве цели называлась «демилиритаризация» Украины.

