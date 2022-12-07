В США заявили, что следят за танкерами с нефтью в Черном море

«Что касается проблем в Турции и где бы то ни было, мы внимательно следим за ситуацией, но, мне кажется, рано делать какие-либо выводы», — сказал он.

Ранее сообщалось, что в проливах Босфор и Дарданеллы застряли 20 танкерах с нефтью.

Россия приобрела больше 100 морских танкеров для перевозки нефти в Индию, Китай и Турцию, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

