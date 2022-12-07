В США заявили, что следят за танкерами с нефтью в Черном море
Власти Соединенных Штатов следят за ситуацией с «пробками» из нефтяных танкеров у берегов Турции в Черном море, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление главы Национального экономического совета Белого дома Брайана Диза.
«Что касается проблем в Турции и где бы то ни было, мы внимательно следим за ситуацией, но, мне кажется, рано делать какие-либо выводы», — сказал он.
Ранее сообщалось, что в проливах Босфор и Дарданеллы застряли 20 танкерах с нефтью.
Россия приобрела больше 100 морских танкеров для перевозки нефти в Индию, Китай и Турцию, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,6 млн+5 561 / сут.
Умерли
392 тыс.+59 / сут.
Выздоровели
21,0 млн+6 690 / сут.
- В США заявили, что следят за танкерами с нефтью в Черном море
- СМИ: Россия может ответить на «нефтяной потолок» «нефтяным полом»
- В IATA призвали Запад готовиться к возобновлению полетов через Россию
- Португалия обыграла Швейцарию в 1/8 финала ЧМ-2022
- Дети погибли при пожаре в доме в Ростовской области
- МИД Турции пригрозил Греции «бурей» из-за ситуации на островах
- СМИ: Евросоюз обсуждает снижение потолка цен на газ
- Минфин предложил повысить ставки акцизов на никотиносодержащую продукцию
- В России предложили создать перечень запрещенных компьютерных игр
- Сборная Марокко обыграла Испанию и прошла в четвертьфинал ЧМ-2022
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru