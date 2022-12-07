В США заявили, что следят за танкерами с нефтью в Черном море

Власти Соединенных Штатов следят за ситуацией с «пробками» из нефтяных танкеров у берегов Турции в Черном море, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление главы Национального экономического совета Белого дома Брайана Диза.

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«Что касается проблем в Турции и где бы то ни было, мы внимательно следим за ситуацией, но, мне кажется, рано делать какие-либо выводы», — сказал он.

Ранее сообщалось, что в проливах Босфор и Дарданеллы застряли 20 танкерах с нефтью.

Россия приобрела больше 100 морских танкеров для перевозки нефти в Индию, Китай и Турцию, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СШАНефть
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