СМИ: Россия сформировала флот из 100 нефтяных танкеров

Один человек пострадал при взрыве газового оборудования в одной из квартир пятиэтажного дома в Астраханской области

Абрамов: введение потолка цен на российскую нефть приведет к росту цен на топливо во всем мире

Сергунина: акция «День без турникетов» пройдет в столице с 8 по 10 декабря

Гендиректор Международного театрального фестиваля имени Чехова Валерий Шадрин скончался в Москве

Синоптик: осадки в виде алмазной пыли зафиксировали в столице