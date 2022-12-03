СМИ: Россия сформировала флот из 100 нефтяных танкеров

Россия приобрела больше 100 морских танкеров для перевозки нефти в Индию, Китай и Турцию. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на данные судовых брокеров и аналитиков.

А нам все равно! После введения потолка цен на российскую нефть в РФ сочувствуют европейцам

По данным главы отдела исследований Braemar Анупа Сингха, Россия в течение года напрямую у собственников или через посредников приобрела более сотни судов. Отмечается, что операторы, связанные с Россией, купили до 29 супертанкеров (VLCC). На одном таком судне можно перевозить более 2 млн барр. нефти. «Нефтяной» флот РФ пополнился 31 танкером класса Suezmax (1 млн барр.нефти каждый) и 49 танкерами Aframax (около 700 тыс. барр. нефти каждый). Всего, подсчитали эксперты - 109 судов, срок эксплуатации которых не более 12-15 лет.

«Это покупатели, с которыми мы, как давние брокеры, не знакомы. Мы уверены, что большинство этих судов предназначены для России», — заявил собеседник издания.

По мнению аналитиков Financial Times, создание «нефтяного» флота позволит сгладить последствия западных санкций для РФ, но не поможет преодолеть все сложности в экспорте топлива.

Россия прекратит поставки нефти и газа в страны, которые введут потолок цен на российские энергоресурсы. Эту позицию Кремля напомнил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Санкции Против РоссииСудноНефтьЦена На Нефть
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры