Герасимов заявил об увеличении активности НАТО у российских границ
НАТО продолжает политику расширения на Восток, объясняя свои действия якобы неизбежностью вооруженного столкновения с Россией. Такое заявление сделал начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов.
Выступая перед военными атташе иностранных государств, он указал, что в результате отмечается увеличение активности блока у российских границ, где на постоянной основе «размещены многочисленные воинские контингенты».
Герасимов подчеркнул, что количество масштабных военных учений стран НАТО достигло 40 мероприятий в год, которые внимательно отслеживаются Россией в рамках стратегического сдерживания.
«Все эти факторы не способствуют повышению безопасности для населения стран Европы», - заключил начальник генштаба.
Ранее глава Минобороны РФ Андрей Белоусов заявил, что ведомство должно быть готово к любому развитию обстановки, включая возможный военный конфликт с НАТО в Европе в ближайшее десятилетие, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru