Герасимов заявил об увеличении активности НАТО у российских границ

Выступая перед военными атташе иностранных государств, он указал, что в результате отмечается увеличение активности блока у российских границ, где на постоянной основе «размещены многочисленные воинские контингенты».

Герасимов подчеркнул, что количество масштабных военных учений стран НАТО достигло 40 мероприятий в год, которые внимательно отслеживаются Россией в рамках стратегического сдерживания.

«Все эти факторы не способствуют повышению безопасности для населения стран Европы», - заключил начальник генштаба.

Ранее глава Минобороны РФ Андрей Белоусов заявил, что ведомство должно быть готово к любому развитию обстановки, включая возможный военный конфликт с НАТО в Европе в ближайшее десятилетие, сообщает RT.

