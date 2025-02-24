В США заявили, что пересматривают свою политику в отношении России и Украины
24 февраля 202501:03
Американские власти пересматривают свою позицию по отношению к Москве и Киеву, сообщил в эфире Fox News советник президента Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц.
Что касается России, то США пересматривают взаимодействие с Москвой. Кроме того, Вашингтон меняет свою политику в отношении Киева, «пересматривая порядок предоставления помощи и требуя подписать сделку о продаже стратегических ресурсов», указал Уолтц.
Ранее Уолтц заявил, что Зеленский вскоре подпишет сделку по минералам, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru