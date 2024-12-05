Сийярто обсудил с Уолтцем урегулирование украинского конфликта
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто и будущий помощник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц встретились в Вашингтоне и обсудили пути урегулирования ситуации на Украине. Об этом Сийярто рассказал в интервью телекомпании М1.
По словам министра, стороны провели разговор «именно о мире как важной цели».
«Для меня самым важным выводом из беседы с Майком Уолтцем стало то, что мы говорим на языке мира и в Америке также отчетливо виден риск эскалации, который мы хорошо видим, находясь по соседству», — подчеркнул Сийярто.
Ранее глава Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов и председатель Комитета начальников штабов ВС США Чарльз Браун по телефону обсудили ряд вопросов в сфере безопасности, включая ситуацию на Украине, пишет 360.ru.
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