Сийярто обсудил с Уолтцем урегулирование украинского конфликта

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто и будущий помощник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц встретились в Вашингтоне и обсудили пути урегулирования ситуации на Украине. Об этом Сийярто рассказал в интервью телекомпании М1.

По словам министра, стороны провели разговор «именно о мире как важной цели».

«Для меня самым важным выводом из беседы с Майком Уолтцем стало то, что мы говорим на языке мира и в Америке также отчетливо виден риск эскалации, который мы хорошо видим, находясь по соседству», — подчеркнул Сийярто.

Ранее глава Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов и председатель Комитета начальников штабов ВС США Чарльз Браун по телефону обсудили ряд вопросов в сфере безопасности, включая ситуацию на Украине, пишет 360.ru.

