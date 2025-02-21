Советник президента США Уолтц: Зеленский вскоре подпишет сделку по минералам

Президент Украины Владимир Зеленский вскоре подпишет сделку по минералам с Соединенными Штатами, заявил советник американского лидера по национальной безопасности Майк Уолтц.

«Зеленский подпишет это соглашение, и вы увидите это в очень скорой перспективе, и это хорошо для Украины», - сказал он.

Чиновник отметил, что для Украины экономическое партнерство с США – это лучшее, что может быть. Портал Axios со ссылкой на источники до этого писал, что администрация США ожидает ответа Зеленского на обновленные условия сделки по добыче редкоземельных металлов и других минералов на Украине.

Ранее депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) в своем Telegram-канале заявил, что идея о сделке по редкоземельным металлам Владимира Зеленского с США не обсуждалась в Соединенных Штатах, так как у Украины нет больших запасов ископаемых, передает «Радиоточка НСН».

