В США заявили, что озабочены последними ответными ударами России по Украине

Американские власти обеспокоены последними ответными ударами Москвы по Украине, сообщила официальный представитель Госдепа США Тэмми Брюс.

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По ее словам, стороны должны избегать дальнейшей эскалации.

Брюс также указала, что последние резкие высказывания президента Дональда Трампа о России не следует воспринимать как проявление разочарования, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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