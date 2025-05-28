В США заявили, что озабочены последними ответными ударами России по Украине
28 мая 202501:01
Американские власти обеспокоены последними ответными ударами Москвы по Украине, сообщила официальный представитель Госдепа США Тэмми Брюс.
По ее словам, стороны должны избегать дальнейшей эскалации.
Брюс также указала, что последние резкие высказывания президента Дональда Трампа о России не следует воспринимать как проявление разочарования, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- За три часа силы ПВО перехватили 112 БПЛА ВСУ над регионами РФ
- Келлог: Трамп в своём заявлении говорил об отношениях с Путиным
- В США заявили, что озабочены последними ответными ударами России по Украине
- В Госдуме отреагировали на угрозы Зеленского об ударах по РФ
- Зеленский пообещал ответить РФ на удары по Украине
- СМИ: Беспилотники атакуют Тулу
- США подтвердили поддержку прямых переговоров России и Украины
- Судью отстранили от дела Марадоны из-за несогласованной видеосъемки
- СМИ: Мерц не будет обсуждать в Берлине поставки Украине ракет Taurus
- Швейцария заявила о готовности помочь в организации переговоров России и Украины
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru