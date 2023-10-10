Движение ХАМАС подтвердило гибель двух членов политбюро
Правящее в секторе Газа палестинское движение ХАМАС подтвердило гибель двух членов политбюро, сообщает РИА Новости.
Отмечается, что это Закария Абу Ахмед Муаммар и Джавад Абу Шаммал, готорые погибли в результате авиаудара Армии Израиля.
«Закария Абу Ахмед Муаммар (50 лет) и Джавад Абу Шаммал (50 лет) погибли ночью в ходе сионистского обстрела сектора Газа», - говорится в заявлении ХАМАС.
Ранее посольство Израиля в США заявило, что число погибших в результате нападения ХАМАС израильтян достигло 1 008 человек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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