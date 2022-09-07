В США заявили, что Индия открыта к идее ограничить цену на российскую нефть
Власти Индии посылают «обнадеживающие» сигналы о готовности обсуждать идею установления лимита цен на нефть из России, сообщил Bloomberg заместитель главы Минфина США Уолли Адейемо.
По его словам, в Индии обсуждают возможность присоединения к данной инициативе.
Напомним, власти Индии тщательно оценят, стоит ли поддерживать предложение G7 об ограничении цен на российскую нефть
Министры финансов стран «Большой семерки» единогласно приняли решение о лимите цен на российскую нефть, а также подтвердили планы ограничить стоимость российского газа.
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