В США заявили, что Индия открыта к идее ограничить цену на российскую нефть

Власти Индии посылают «обнадеживающие» сигналы о готовности обсуждать идею установления лимита цен на нефть из России, сообщил Bloomberg заместитель главы Минфина США Уолли Адейемо.

Министры финансов G7 договорились ввести лимит цен на нефть из России

По его словам, в Индии обсуждают возможность присоединения к данной инициативе.

Напомним, власти Индии тщательно оценят, стоит ли поддерживать предложение G7 об ограничении цен на российскую нефть

Министры финансов стран «Большой семерки» единогласно приняли решение о лимите цен на российскую нефть, а также подтвердили планы ограничить стоимость российского газа.

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ФОТО: РИА Новости/Виталий Тимкив
ТЕГИ:Цены На НефтьИндия
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