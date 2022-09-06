Индия оценит предложение о лимите цен на нефть из России
Власти Индии тщательно оценят, стоит ли поддерживать предложение G7 об ограничении цен на российскую нефть, заявил телеканалу CNBC министр нефти и газа Хардип Сингх Пури.
Так он ответил на вопрос, присоединится ли Индия к предложению об ограничении. Как отметил министр, до сих пор неясно, какие страны примут участие в предлагаемом ограничении цен и как это отразится на рынках.
Напомним, министры финансов стран «Большой семерки» единогласно приняли решение о лимите цен на российскую нефть, а также подтвердили планы ограничить стоимость российского газа.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
19,8 млн+41 690 / сут.
Умерли
385 тыс.+76 / сут.
Выздоровели
18,8 млн+30 703 / сут.
- Кадыров заявил, что не перейдет с работы «в другое ведомство»
- Камчатские спасатели добрались до выживших на Ключевском вулкане
- Индия оценит предложение о лимите цен на нефть из России
- СМИ: британцы вышли на протест против Трасс
- Немецкий депутат потребовал запустить «Северный поток — 2»
- Предложена новая система выплат пособий безработным
- СМИ: переехавшие в Канаду украинцы пожалели об этом
- Лавров: Путин и Пашинян планируют встретиться на полях ВЭФ
- Новак объяснил, почему ОПЕК+ сократил добычу нефти
- Названа новая цель европейской поддержки Киева
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru