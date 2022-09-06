Индия оценит предложение о лимите цен на нефть из России

Так он ответил на вопрос, присоединится ли Индия к предложению об ограничении. Как отметил министр, до сих пор неясно, какие страны примут участие в предлагаемом ограничении цен и как это отразится на рынках.

Напомним, министры финансов стран «Большой семерки» единогласно приняли решение о лимите цен на российскую нефть, а также подтвердили планы ограничить стоимость российского газа.

