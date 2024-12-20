В США заявили, что готовы укрепить боеготовность ядерных сил, если РФ откажется от диалога

Вашингтон готов укрепить боеготовность собственных ядерных сил, если Москва продолжит отказываться от диалога или не будет соблюдать Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), сообщают «Ведомости» со ссылкой на заявление заместителя советника президента США по нацбезопасности Джона Файнера.

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По его словам, в то же время Вашингтон принял новые меры по снижению рисков. Отмечается, что речь идет о приостановке обмена данными и уведомлений с РФ, чтобы Москва не смогла получить преимущество, приостановив участие в ДСНВ.

Ранее стало известно, что администрация действующего президента США Джо Байдена сомневается в интересе президента РФ Владимира Путина к переговорам по ДСНВ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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