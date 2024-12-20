В США заявили, что готовы укрепить боеготовность ядерных сил, если РФ откажется от диалога

По его словам, в то же время Вашингтон принял новые меры по снижению рисков. Отмечается, что речь идет о приостановке обмена данными и уведомлений с РФ, чтобы Москва не смогла получить преимущество, приостановив участие в ДСНВ.

Ранее стало известно, что администрация действующего президента США Джо Байдена сомневается в интересе президента РФ Владимира Путина к переговорам по ДСНВ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



