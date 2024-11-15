СМИ: Неопределенность вокруг ДСНВ с Москвой станет неотложным приоритетом Трампа

Отмечается, что хотя политик за время своей предвыборной кампании и хвастался прочными личными отношениями с российским лидером Владимиром Путиным, переговоры между Москвой и Вашингтоном по контролю над вооружениями сопряжены с серьезными трудностями.

Ассоциация полагает, что Трамп мог бы предложить поддерживать размещение ядерных сил РФ на том уровне, который соответствует ограничениям договора после истечения сроков его действия так долго, как Россия делает это же.

Окончание действия ДСНВ - февраль 2026 года.

Ранее стало известно, что администрация действующего президента США Джо Байдена сомневается в интересе Путина к переговорам по ДСНВ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

