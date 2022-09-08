В США заявили, что готовы к отмене Россией экспорта энергоносителей

Американские власти и западные страны готовы к тому, что Москва перестанет поставлять им энергоносители, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер.

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По ее словам, Запад уже несколько месяцев ждет от России подобного шага. «Мы знали, что это будет частью мер России — применение энергоресурсов как оружия. Она это делала последние нескольких месяцев. Так что мы готовы к такому шагу», - отметила представитель американской администрации.

России невыгодно поддаваться на условия Европы о потолке цен на газ, потому что они начнут их снижать, а затем захотят покупать энергоресурсы по себестоимости, заявил ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Юшков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН»

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ФОТО: РИА Новости/Виталий Тимкив
ТЕГИ:Российский ГазНефтьСША
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