В Госдепе заявили о разработке международного трибунала по Украине

Создание проекта международного трибунала по Украине находится «на столе». Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на конференции The Wall Street Journal.

Блинкен: США намерены помочь вернуть Украине потерянные территории

«Очень важно, чтобы была ответственность за то, что происходит. Важно, чтобы информация собиралась. Важно, чтобы Украина могла при необходимости привлечь к ответственности», — цитирует главу Госдепа РИА Новости.

По словам Блинкена, уже ведутся обсуждения о некоем «независимом суде», учреждении трибунала, пишет RT.

Ранее в МИД Франции заявили о начале работы по созданию спецтрибунала в отношении России в связи с действиями страны на Украине, Париж начал работу с европейскими и украинскими партнерами, напоминает «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Государственный департамент СШАУкраина
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