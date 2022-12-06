В Госдепе заявили о разработке международного трибунала по Украине
Создание проекта международного трибунала по Украине находится «на столе». Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на конференции The Wall Street Journal.
«Очень важно, чтобы была ответственность за то, что происходит. Важно, чтобы информация собиралась. Важно, чтобы Украина могла при необходимости привлечь к ответственности», — цитирует главу Госдепа РИА Новости.
По словам Блинкена, уже ведутся обсуждения о некоем «независимом суде», учреждении трибунала, пишет RT.
Ранее в МИД Франции заявили о начале работы по созданию спецтрибунала в отношении России в связи с действиями страны на Украине, Париж начал работу с европейскими и украинскими партнерами, напоминает «Свободная пресса».
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