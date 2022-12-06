В Госдепе заявили о разработке международного трибунала по Украине

«Очень важно, чтобы была ответственность за то, что происходит. Важно, чтобы информация собиралась. Важно, чтобы Украина могла при необходимости привлечь к ответственности», — цитирует главу Госдепа РИА Новости.

По словам Блинкена, уже ведутся обсуждения о некоем «независимом суде», учреждении трибунала, пишет RT.

Ранее в МИД Франции заявили о начале работы по созданию спецтрибунала в отношении России в связи с действиями страны на Украине, Париж начал работу с европейскими и украинскими партнерами, напоминает «Свободная пресса».

