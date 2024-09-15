В США заявили, что Байден планирует сосредоточиться на поддержке Украины

Американский президент Джо Байден в последние месяцы на своем посту сосредоточится на поддержке Украины, сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление помощник президента по национальной безопасности Джейка Салливана.

СМИ: Украина готова прекратить огонь «на отдельных участках»

По его словам, Байден встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским. Это произойдет на полях Генассамблеи ООН.

Ранее стало известно, что Зеленский намеревается просить Байдена о снятии запретов на удары вглубь России дальнобойным оружием Запада, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
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