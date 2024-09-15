В США заявили, что Байден планирует сосредоточиться на поддержке Украины
15 сентября 202407:32
Американский президент Джо Байден в последние месяцы на своем посту сосредоточится на поддержке Украины, сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление помощник президента по национальной безопасности Джейка Салливана.
По его словам, Байден встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским. Это произойдет на полях Генассамблеи ООН.
Ранее стало известно, что Зеленский намеревается просить Байдена о снятии запретов на удары вглубь России дальнобойным оружием Запада, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru