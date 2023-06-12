В США заподозрили Байдена в желании убить всех украинцев
Стратегия президента США Джо Байдена по конфликту на Украине может привести к гибели всех жителей страны. Такое мнение в статье для портала The American Conservative выразил обозреватель Питер ван Бурен.
«На вопрос, сколько еще украинцев должно умереть, Байден в частном порядке отвечает, что «потенциально могут умереть все из них», - сказано в публикации.
По мнению ван Бурена, цель «Стратегии Байдена» - извлечь из украинского конфликта как можно больше выгоды для США. На человеческие жертвы Вашингтон внимания не обращает, констатировал автор.
Как сообщает «Радиоточка НСН», Пентагон 9 июня объявил о выделении Украине нового пакета военной помощи на $2,1 миллиарда.
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