Пожар начался утром в среду, 22 февраля. Экстренные службы оперативно ликвидировали возгорание.

Сообщений о пострадавших не поступало. На объекте сняли блокировку и потребовали от работников прибыть в установленное время.

Загоревшийся объект принадлежит министерству энергетики США. Сотрудники занимаются эффективностью военно-ядерного сдерживания и снабжают топливом реакторы на кораблях военно-морских сил.

Ранее в штате Огайо сошел с рельсов поезд с химикатами. Цистерны с ядовитыми веществами опрокинулись и взорвались.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила президента США Джо Байдена в замалчивании катастрофы, передает НСН.

