В США загорелся правительственный ядерный объект
В штате Теннеси произошло возгорание на ядерном объекте Y-12, сообщают СМИ.
Пожар начался утром в среду, 22 февраля. Экстренные службы оперативно ликвидировали возгорание.
Сообщений о пострадавших не поступало. На объекте сняли блокировку и потребовали от работников прибыть в установленное время.
Загоревшийся объект принадлежит министерству энергетики США. Сотрудники занимаются эффективностью военно-ядерного сдерживания и снабжают топливом реакторы на кораблях военно-морских сил.
Ранее в штате Огайо сошел с рельсов поезд с химикатами. Цистерны с ядовитыми веществами опрокинулись и взорвались.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила президента США Джо Байдена в замалчивании катастрофы, передает НСН.
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