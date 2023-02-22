В США загорелся правительственный ядерный объект

В штате Теннеси произошло возгорание на ядерном объекте Y-12, сообщают СМИ.

Взрыв на заводе в США: 13 человек госпитализировали

Пожар начался утром в среду, 22 февраля. Экстренные службы оперативно ликвидировали возгорание.

Сообщений о пострадавших не поступало. На объекте сняли блокировку и потребовали от работников прибыть в установленное время.

Загоревшийся объект принадлежит министерству энергетики США. Сотрудники занимаются эффективностью военно-ядерного сдерживания и снабжают топливом реакторы на кораблях военно-морских сил.

Ранее в штате Огайо сошел с рельсов поезд с химикатами. Цистерны с ядовитыми веществами опрокинулись и взорвались.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила президента США Джо Байдена в замалчивании катастрофы, передает НСН.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

Фото: pixabay.com
ТЕГИ:ПроисшествиеПожарСША
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры