В США зафиксирован первый случай смерти от электронных сигарет

В американском штате Иллинойс зафиксировали первый случай смерти человека от последствий курения электронных сигарет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на департамент общественного здравоохранения штата.

По данным агентства, умерший был доставлен в больницу с тяжелым респираторным заболеванием. Отмечается, что он курил электронные сигареты.

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В целом, статистика госпитализации людей, курящих электронные сигареты, увеличилась вдвое только за последнюю неделю, отмечают в департаменте. Так, не менее 20 человек в возрасте от 17 до 18 лет оказались в больнице с одинаковыми симптомами - кашлем, одышкой и утомлением.

Ранее в августе сообщалось о 20 жителях США, госпитализированных с проблемами дыхания после курения электронных сигарет. В июне текущего года сообщалось, что в России вдвое увеличился импорт электронных сигарет.

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ФОТО: РИА Новости/Владимир Сергеев
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