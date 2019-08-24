В США зафиксирован первый случай смерти от электронных сигарет

В американском штате Иллинойс зафиксировали первый случай смерти человека от последствий курения электронных сигарет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на департамент общественного здравоохранения штата.

По данным агентства, умерший был доставлен в больницу с тяжелым респираторным заболеванием. Отмечается, что он курил электронные сигареты.