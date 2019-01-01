Общество

Кабинет министров поддержал запрет на курение кальянов и вейпов

3 июня17:41

Правительство России поддержало идею о запрете курения электронных сигарет, а также вейпов и кальянов в общественных местах. В соответствии с законопроектом на них начнут распространяться антитабачные ограничения, сообщает Ura,ru.

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Авторами это инициативы, как уточняет Life.ru, стали сенаторы Эдуард Исаков, Лариса Тюрина и Валерий Рязанский. Последний, кстати, отметил, что поскольку законопроект уже одобрен правительством России, теперь он «входит в систему законодательного процесса».

Ранее правительственная комиссия по профилактике правонарушений поддержала позицию Минздрава относительно того, чтобы оборот обычных и электронных сигарет регулировался одинаково. Член комитета Государственной думы по охране здоровья Николай Герасименко в интервью НСН усомнился в эффективности принятых решений.

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ФОТО: РИА Новости/Владимир Сергеев
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