Кабинет министров поддержал запрет на курение кальянов и вейпов

Авторами это инициативы, как уточняет Life.ru, стали сенаторы Эдуард Исаков, Лариса Тюрина и Валерий Рязанский. Последний, кстати, отметил, что поскольку законопроект уже одобрен правительством России, теперь он «входит в систему законодательного процесса».

Ранее правительственная комиссия по профилактике правонарушений поддержала позицию Минздрава относительно того, чтобы оборот обычных и электронных сигарет регулировался одинаково. Член комитета Государственной думы по охране здоровья Николай Герасименко в интервью НСН усомнился в эффективности принятых решений.

