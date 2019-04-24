Ученые нашли в вейпах следы грибковых токсинов

Специалисты обнаружили в 80% жидкостей для электронных сигарет следы бактериальных и грибковых токсинов. Об этом говорят данные исследования, опубликованного в журнале Environmental Health Perspectives.

В ходе исследования медики и химики из Гарвардского университета изучили свойства и химический состав 38 популярных марок жидкостей для перeзапpавляемых вeйпов. Как отмечают эксперты, в каждой третьей из них были обнаружены токсины, содержащиеся в оболочках многих опасных бактерий. В их число входит кишечная палочка, возбудители гонореи и чумы, отмечают «Известия». Помимо этого специалисты нашли в составе глюканы, вырабатываемые болезнетворными грибками. Их попадание в организм чревато развитием астмы.

Ранее НСН сообщала, что правительственная комиссия по профилактике правонарушений поддержала позицию Минздрава, который предложил, чтобы оборот обычных и электронных сигарет регулировались аналогичным образом. В свою очередь, руководитель отдела эпидемиологии и профилактики опухолей НМИЦ онкологии имени Блохина, член-корреспондент РАН Давид Заридзе рассказал НСН о радикальных отличиях сигарет от систем нагревания табака.

