В США за сутки скончалось рекордное число зараженных COVID-19

Между тем, ранее НСН писала, что в Пентагоне считают версию искусственного происхождения коронавируса COVID-2019 маловероятной. Об этом заявил глава объединенного комитета начальников штабов ВС США Марк Милли.

По его словам, на основе тех разведданных, которые имеются у США, можно говорить о естественном происхождении вируса. При этом он добавил, что «мы не знаем наверняка».

Отметим, что в сети распространены различные версии происхождения коронавируса нового типа, в том числе, его искусственное создание в лаборатории.

