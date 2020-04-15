В США за сутки скончалось рекордное число зараженных COVID-19

За прошедшие сутки в США зафиксировано рекордное число летальных исходов среди пациентов, зараженных коронавирусной инфекцией – 2 228. Об этом говорят данные Университета Джонса Хопкинса.

Отмечается, что в общей сложности на территории Соединенных Штатов выявлено более 608 тысяч случаев заражения COVID-19. Жертвами коронавируса уже стали почти 26 тысяч человек, отмечает Газета.ру.

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Между тем, ранее НСН писала, что в Пентагоне считают версию искусственного происхождения коронавируса COVID-2019 маловероятной. Об этом заявил глава объединенного комитета начальников штабов ВС США Марк Милли.

По его словам, на основе тех разведданных, которые имеются у США, можно говорить о естественном происхождении вируса. При этом он добавил, что «мы не знаем наверняка».

Отметим, что в сети распространены различные версии происхождения коронавируса нового типа, в том числе, его искусственное создание в лаборатории.

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ФОТО: Arek Socha//Pixabay
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